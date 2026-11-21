Piedimonte Etneo, revoca a un’agenzia di pratiche auto per perdita dei requisiti di legge

Il provvedimento dopo gli accertamenti dei carabinieri sul titolare, un 47enne già denunciato per presunti illeciti legati alla sua attività.

Prosegue l’attività di controllo dei Carabinieri della Stazione di Piedimonte Etneo sulle attività commerciali e professionali del territorio, nell’ambito dei servizi disposti per verificare il rispetto delle normative di settore e contrastare ogni forma di illegalità.

Proprio a seguito degli approfondimenti svolti dai militari della locale Stazione, è stato adottato il provvedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto nei confronti di un’agenzia di pratiche automobilistiche.

Il provvedimento amministrativo è scaturito dalla perdita dei requisiti morali richiesti dalla normativa per lo svolgimento di tale attività professionale, emersa nell’ambito di una serie di controlli e accertamenti condotti dai Carabinieri nei confronti del titolare, un libero professionista di 47 anni, domiciliato a Piedimonte Etneo, già destinatario di diverse denunce in stato di libertà per presunti illeciti commessi nell’ambito dell’attività lavorativa.

In particolare, la disciplina di riferimento è contenuta nella Legge 8 agosto 1991, n. 264, che regolamenta l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, comunemente svolta dalle agenzie di pratiche auto. In particolare, l’articolo 3 stabilisce i requisiti che devono essere posseduti dal titolare dell’impresa per ottenere e mantenere l’autorizzazione, tra i quali figurano specifici requisiti morali e di affidabilità. La stessa legge, all’articolo 9, comma 3, prevede la revoca dell’autorizzazione qualora vengano meno i requisiti prescritti, oltre che nei casi di accertati gravi abusi.

L’attività svolta dai Carabinieri ha quindi consentito di raccogliere e approfondire gli elementi necessari a segnalare la situazione agli organi competenti, contribuendo all’adozione del provvedimento che ha determinato la cessazione dell’attività.

L’intervento assume particolare rilievo perché le agenzie di pratiche automobilistiche svolgono un servizio di interesse per cittadini e imprese, occupandosi di adempimenti amministrativi delicati, tra cui passaggi di proprietà, immatricolazioni, trasferimenti e documentazione relativa ai veicoli. È pertanto fondamentale che tali servizi siano garantiti da operatori in possesso dei requisiti di legge e che operino nel rispetto delle regole, a tutela degli utenti e della correttezza delle procedure amministrative.