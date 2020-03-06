POSITIVO AL CORONAVIRUS FIGLIO DI DIPENDENTE DEL COMUNE DI MISTERBIANCO, CHIUSO IL COMUNE PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE

Uno studente della Facoltà di Agraria, residente a Misterbianco, nel Catanese, è risultato positivo al coronavirus.Il giovane, 25 anni, potrebbe essere stato contagiato durante l’attività didattica al...

Il giovane, 25 anni, potrebbe essere stato contagiato durante l’attività didattica alla facoltà da uno dei tre professori risultati positivi dopo avere partecipato ad un convegno a Udine: predisposto il periodo di quarantena per l’intero nucleo familiare tra cui c’è la sua mamma che è una dipendente del comune di Misterbianco.

Nella sede del Municipio di via Sant’Antonio Abate sono stati previsti tre giorni di pulizie straordinarie

Il comune di Misterbianco che è attualmente retto da una commissione prefettizia nominata dal ministero dell’Interno, ha immediatamente disposta una "sanificazione" dei locali, con l'ordinanza N°6 del 06/03/2020 e la relativa la CHIUSURA DEI LOCALI MUNICIPALI PER MARTEDI' 10 E MERCOLEDI' 11 MARZO.

Ordinanza della Commissione Straordinaria n° 6 del 06/03/2020

OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. CHIUSURA UFFICI COMUNALI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DI LOCALI PUBBLICI.

ORDINA

Per le motivazioni esplicitate in premessa che qui integralmente si richiamano;

1) La chiusura degli uffici comunali nei giorni di martedì 10 marzo e mercoledì 11 marzo 2020 per l’esecuzione di interventi straordinari di sanificazione e disinfezione dei seguenti locali comunali:

·Locali di via G. Matteotti, 63 (Biblioteca comunale).

· Locali del 1°, 2°, 3°, 6° e 8° Settore, via S. Antonio Abate (Sede Centrale).

· Locali del 4° Settore, via A. Gramsci, 2.

· Locali del 5°, 6° e 11° Settore, via S. Rocco Vecchio.

·Altri locali del 6° Settore, via Nicolosoto presso Centro Polifunzionale (Delegazione Belsito).

· Locali di via Partigiani d’Italia (Delegazione Lineri).

· Locali del 7° e 9° Settore – Via Archimede, 290 (ex Stabilimento Monaco).

· Altri locali del 9° Settore – Via Vespri, 286 (Servizi Sociali).

· Locali del 10° Settore – Via G. Garibaldi

· Locali Autoparco comunale di C/da Sieli (ex MoVicar)

2) Di incaricare il Responsabile del Settore 8° dell’esecuzione degli interventi necessari di sanificazione e

disinfezione;

3) Di incaricare i competenti Responsabili di Settore di garantire, nelle giornate indicate, il funzionamento

dei servizi pubblici essenziali per l’utenza, previa individuazione del personale che dovrà assicurarli come

sotto elencati:

- Polizia locale;

- Protezione Civile;

- Stato Civile;

- Servizi Cimiteriali.

4) Di incaricare tutti i Responsabili di Settore di dare adeguata diffusione della presente ordinanza mediante affissione di appositi avvisi alla cittadinanza presso gli Uffici;

5) Di disporre la trasmissione e comunicazione della presente Ordinanza a:

- Prefettura di Catania;

- Tenenza Carabinieri di Misterbianco;

- Comando di Polizia Locale;

- Organi di stampa;

- Responsabili di Settore.

Si rammentano alla cittadinanza le misure previste dal DPCM del 04/03/2020, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 55 del 04-03-2020: Pagina 2/3

MISURE IGIENICO-SANITARIE

1) Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre,

supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.

2) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.

3) Evitare abbracci e strette di mano.

4) Mantenere, nei contatti sociali, la distanza interpersonale di almeno un metro.

5) Igiene respiratoria: starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni

respiratorie.

6) Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva.

7) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.

8) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.

9) Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.

10) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

11) Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

Gli esercenti commerciali sono invitati a voler dare diffusione delle suddette norme presso i propri esercizi/negozi.

Ferma la pubblicità legale mediante pubblicazione all’albo pretorio on line, della presente ordinanza è data ulteriore diffusione alla cittadinanza attraverso il sito web istituzionale.

Ai sensi dell’art.3, quarto comma e dell’art.5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n.241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso –Legge 6 dicembre 1971, n.1034- al Tribunale Amministrativo Regionale Catania;oppure in via alternativa, ricorso straordinario – D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199- al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla

notificazione.

Misterbianco, 06/03/2020

La Commissione Straordinaria

Caccamo - Trombadore - Camizzi