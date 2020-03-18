POSITIVO UN UOMO DI CAMPOROTONDO ETNEO CHE LAVORA A BELPASSO, LA CONFERMA ARRIVA DAL SINDACO

È da questa mattina che, a Belpasso, si è diffusa la notizia di un caso positivo al coronavirus.Lo conferma il sindaco di Camporotondo Etneo, Filippo Privitera, con un post sul social Facebook:Sta gir...

È da questa mattina che, a Belpasso, si è diffusa la notizia di un caso positivo al coronavirus.

Lo conferma il sindaco di Camporotondo Etneo, Filippo Privitera, con un post sul social Facebook:

Sta girando in rete notizia relativamente ad un caso di contagio per un dipendente di una impresa di Belpasso.

Il caso è confermato e riguarda un nostro residente che lavora in una impresa di Belpasso ma ritengo non serva "fare girare la notizia". Le autorità sanitarie per competenza, insieme a tutta la macchina amministrativa, cooperano perché il contagiato possa essere curato e i familiari in quarantena non violino misure atte al contenimento del contagio ed abbiano supporto per approvvigionamento farmaci e alimenti, conferimento rifiuti ed altro nel rispetto delle normative.

Il mio invito è quello di non far prevalere viralità della informazione e panico, ma di rispettare le regole imposte affinché possano essere ridotti al minimo i rischi per la cittadinanza.

Con l'augurio di una pronta guarigione,

Il Sindaco.

Sul caso interviene pure il Sindaco di Belpasso, Daniele Motta:

Questo in risposta alle innumerevoli chiamate che mi sono arrivate su un audio di whatsapp che sta girando in merito ad un’azienda di piano tavola. Prego i miei concittadini di attenersi solo alle comunicazioni ufficiali. Creare panico sui social non serve a niente. Filippo, l’amministrazione di Belpasso ti è vicina, tutti insieme uniti supereremo questa emergenza.