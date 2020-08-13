POSITIVO VA A FESTA, TAMPONI PER CENTO RAGAZZI NEL SIRACUSANO

Cento ragazzi che hanno partecipato a una festa di compleanno a Canicattini Bagni, nel Siracusano, saranno sottoposti al tampone. Secondo quanto riferisce il sindaco Marilena Miceli, uno degli 11 giov...

Cento ragazzi che hanno partecipato a una festa di compleanno a Canicattini Bagni, nel Siracusano, saranno sottoposti al tampone. Secondo quanto riferisce il sindaco Marilena Miceli, uno degli 11 giovani del paese risultati positivi al covid-19 dopo il ritorno da una vacanza a Malta, ha preso parte alla festa. Tutti i partecipanti al compleanno hanno già ricevuto dall'Asp il provvedimento di isolamento domiciliare.

"I cittadini che pensano di aver avuto contatti con qualcuno dei partecipanti alla festa sono invitati a informare il proprio medico curante e di sottoporsi, volontariamente, a maggiore garanzia, a test sierologico presso i locali laboratori d'analisi" spiega il primo cittadino. Allo scadere del quattordicesimo giorno verranno ripetuti i tamponi agli 11 giovani risultati positivi, a due dei familiari contagiati e a tutti gli altri parenti il cui esitodel primo tampone è risultato negativo. (ANSA).