POSTE ITALIANE: PAGAMENTO ANTICIPATO DELLE PENSIONI DI GIUGNO DA MERCOLEDÌ 26 MAGGIO
Poste Italiane comunica che per il pagamento della pensioni per il mese di giugno sarà previsto l’anticipo dei termini di pagamento dei ratei pensionistici, con calendario dal 26 maggio al 1 giugno.
Di seguito si riporta il dettaglio dei calendari, con suddivisione alfabetica dei cognomi.
Per gli Uffici Postali aperti 6 giorni:
dalla A alla B mercoledì 26 maggio
dalla C alla D giovedì 27 maggio
dalla E alla K venerdì 28 maggio
dalla L alla O sabato mattina 29 maggio
dalla P alla R lunedì 31 maggio
dalla S alla Z martedì 1 giugno
La lista degli Uffici Postali abilitati al pagamento delle pensioni e relative informazioni sulle giornate di apertura saranno disponibili anche sul sito aziendale www.poste.it e al numero verde 800.00.33.22.
Inoltre si comunica che è ancora in vigore l’importante convenzione stipulata tra Poste Italiane e l’Arma dei Carabinieri, in base alla quale i pensionati di tutto il Paese di età pari o superiore a 75 anni – che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli Uffici Postali e che riscuotono normalmente la pensione in contanti – possono richiedere, delegando al ritiro i Carabinieri, la consegna della pensione a domicilio per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, evitando così di doversi recare presso gli Uffici Postali.