“POVERO GABBIANO, HAI PERDUTO LA COMPAGNA”, IL BRANO DI GIANNI CELESTE VIRALE SU TIKTOK A 34 ANNI DALLA PUBBLICAZIONE

La top 20 dei pezzi più utilizzati su Tik Tok vede al primo post Blanco e Mahmood con la loro "Brividi" ma la vera sorpresa è vedere alle loro spalle il neomelodico catanese Gianni Celeste che con la sua "Tu comm'a me" è divenuto la sorpresa virale del momento. Eppure la canzone di Celeste è del 1988 ed è esplosa a 34 anni di distanza grazie alla "potenza" social di poche parole ormai divenute un tormentone specie tra i giovanissimi: "Povero gabbiano, hai perduto la compagna...".

La canzone neomelodica sta vivendo una nuova vita nel 2022 dopo la pubblicazione nell’album Gianni Celeste Vol.4 avvenuta nel lontano 1988. Il titolo originale è Tu comm’a me ma ormai per i tantissimi utenti social è conosciuta con il ritornello.

Il brano affronta la tematica della fine di una storia d’amore dove l’innamorato si paragona ad un gabbiano. L’uomo guarda la propria esistenza fermo sulla scogliera, lasciato solo dalla compagna che è andata via. Risalire al successo di Povero gabbiano è difficile poiché ogni trend virale si diffonde secondo le logiche degli algoritmi dei social.

CHI E’ GIANNI CELESTE

Giovanni Grasso, in arte Gianni Celeste nasce a Catania il 24 giugno 1964. cantautore italiano. Fin da piccolo attratto dalla canzone napoletana, in particolar modo dal cantante Mario Trevi. Incide per l’etichetta Seamusica. Il suo primo album (1985), Ricordo d’estate, ha venduto 50mila copie, facendolo diventare uno dei più noti esponenti della nuova canzone melodica napoletana.

Nel 1992 viene chiamato dal regista Giorgio Castellani per un ruolo da protagonista nel film Vite perdute. Collabora con l’autore Gianni Luna per la realizzazione di 13 album su 21 incisi, dal 1997 al 2004. Nel 2005 pubblica l’album dal titolo “Indelebile”, in cui scrive la canzone Dint’ all’Ombra che riscuote un successo importante. Nel 2007 incide l’album “Without limits”.

Sempre nello stesso anno, nel febbraio 2007, si esibisce a Roma al Teatro Tendastrisce. Pubblicato di seguito, il DVD live del concerto. Nel dicembre 2007 esce l’album “Emblema” e dopo 2 mesi esce la raccolta “Vado forte” prodotto dalla Duck Record.

Nel novembre 2008, con l’album “Effetto speciale”, Gianni Celeste raggiunge 60 album incisi in 23 anni di carriera. Il 12 giugno 2009 esce l’album “Senza paragoni” che in una settimana sale nella top ten tra gli artisti della canzone napoletana. L’8 maggio esce in tutti i negozi di dischi, il lavoro discografico intitolato “Terra mia”.