PREMIER CONTE LASCIA LA CERIMONIA DI PIAZZA VENEZIA A ROMA PER ANDARE A PALERMO

"Sto partendo per la Sicilia, dove il maltempo ha causato almeno 10 vittime". Lo annuncia su Twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Sono in continuo contatto con il dipartimento della Protezione civile per avere costanti aggiornamenti anche sulla drammatica situazione nelle Regioni del Nord", aggiunge. Alle 9 vittime - tra cui due bambini -, componenti di due nuclei familiari, morte in una villetta in località Casteldaccia, nel palermitano, dove sono state travolte dalle acque del fiume Milicia, si aggiunge un uomo, titolare di un distributore, scomparso a Vicari: l'acqua lo ha sorpreso nell'auto mentre stava andando a recuperare una persona che era rimasta al distributore. Alla lista dei morti si aggiunge un disperso, un medico palermitano che ieri sera si stava recando in macchina all'ospedale di Corleone per il cambio turno e di cui non si hanno notizie.