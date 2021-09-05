PREMIO INTERNAZIONALE CHIMERA D’ARGENTO 2021. DUE PATERNESI TRA I PREMIATI

Riparte, dopo la pausa dovuta alla pandemia, la XXI edizione del Premio Internazionale “Chimera d’Argento 2021” organizzato dall’Accademia d’Arte “Etrusca”, in collaborazione con la Presidenza del C...

Riparte, dopo la pausa dovuta alla pandemia, la XXI edizione del Premio Internazionale “Chimera d’Argento 2021” organizzato dall’Accademia d’Arte “Etrusca”, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio Comunale di Catania. L’evento, che si terrà venerdì 10 settembre 2021, alle ore 16.30, presso l’Aula Consiliare del Palazzo degli Elefanti a Catania prevede la consegna dell’importante onorificenza a personalità di spicco che si sono contraddistinte in alcuni settori.

A rappresentare la città di Paternò la giornalista Francesca Coluccio e per la medicina il dott. Giambattista Caruso. Dopo i saluti del sindaco Salvo Pogliese , del Presidente del Consiglio – Giuseppe Castiglione e di Carmen Arena , artista e ideatrice del premio saranno assegnati i premi :

Per la Marina Militare : all’Ammiraglio Cesare Fanton e alla dott.ssa Giulia Magazzù;

Per la Medicina: al prof. Salvatore Emanuele Giuffrida, prof. Giuseppe M. V. Barbagallo, prof. Michele Massimo Gulizia, dott.ssa Maria Concetta Guzzo, dott. Giambattista Caruso, dott. Sandro Maria Di Stefano, dott. Alfio Pennisi;

Per il Giornalismo al dott. Luca Ciliberti, dott.ssa Francesca Coluccio , dott.ssa Sonia Di Stefano, dott. Saro Laganà;

Per la Musica alla prof.ssa Maria Grande, prof.ssa Patrizia Patelmo;

Per lo Sport – Rubgy al prof. Orazio Ermanno Arancio;

Per l’Imprenditoria a Rosa Messina, al cav. Giuseppe Valentino Condorelli, al Remax Platinum.

Targa alla Memoria al prof. Antonino Blandini e a Ezio Vittorio (giocatore rugby serie A Am. Catania). Riconoscimento speciale a Gaetano Mirone.

Ospite d’Onore: Ammiraglio di Squadra, Rinaldo Veri. Presente alla cerimonia il sindaco Nino Naso. La cerimonia sarà condotta dalla dott.ssa Maria Anastasia Di Stefano. Coordina l’attrice Marta Limoli. Momenti culturali a cura di Angelo Battiato.

Durante la manifestazione saranno osservate scrupolosamente tutte le normative vigenti in materia di contrasto al Covid 19.

«Il Premio Internazionale “Chimera d’Argento” – dichiara l’artista Carmen Arena, ideatrice del premio – nasce con lo scopo di valorizzare l’arte e la cultura della nostra Sicilia, e vuole essere un messaggio, una “chimera” di sicilianità nel mondo».

La “Chimera d’Argento”, il “leone caprino”, simbolo dell’Accademia Etrusca, nelle passate edizioni ha visto premiati diverse personalità di elevato valore artistico, culturale e sociale, provenienti da varie parti d’Italia. La cerimonia di premiazione si è svolta, oltre al Palazzo degli Elefanti, in diversi luoghi prestigiosi della città etnea, Castello Ursino, Museo Diocesano, Palazzo dei Chierici.