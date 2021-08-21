PRENDE IL SOLE NUDO SULLA CATANIA-SIRACUSA IN MEZZO AL TRAFFICO, TSO PER UN EXTRACOMUNITARIO

Uno scenario fuori dal comune quello a cui molti catanesi hanno dovuto assistere nella giornata di oggi, 21 Agosto 2021 sulla Catania-Siracusa all’altezza dello svincolo di Siracusa Nord: un uomo comp...

Uno scenario fuori dal comune quello a cui molti catanesi hanno dovuto assistere nella giornata di oggi, 21 Agosto 2021 sulla Catania-Siracusa all’altezza dello svincolo di Siracusa Nord: un uomo completamente nudo a “prendere il sole” appoggiato sul cofano anteriore di una autovettura.

Diversi i video che sono stati pubblicati sui social da automobilisti di passaggio, che ha immediatamente invaso i social divenendo virali.

Rallentamenti e disagi al traffico si sono verificati nel tratto interessato dall'insolito "incidente".

Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale che ha bloccato e portato al sicuro l'uomo, dopo i controlli sanitari, per l'uomo è stato disposto il trattamento sanitario obbligatorio.

Fonte immagine Catania Bedda