Prima proiezione del corto metraggio “Viaggio tra acqua e fuoco”, realizzato dagli studenti di Paternò, Belpasso e Biancavilla.

Prima proiezione del corto metraggio “Viaggio tra acqua e fuoco”, realizzato dagli studenti di Paternò, Belpasso e Biancavilla.

Nell’aula magna dell’Istituto comprensivo “Lombardo Radice - Virgilio”, a conclusione del progetto “Visioni tra acqua e fuoco” verrà proiettato in prima assoluta il cortometraggio “Viaggio tra acqua e fuoco”, regia di Pasquale Scimeca, Produzione Arbash Film, realizzato dagli studenti dell’I.C. “Lombardo Radice – Virgilio” di Paternò, con la collaborazione degli istituti in rete, curato dalle docenti Giusy Laudani, Concetta Sinatra, Caterina Anastasi, Lina Gandolfo; coordinate dal dirigente scolastico Luciano Maria Sambataro.

Hanno partecipato al progetto anche: Adelaide Messina, consulente del “De Sanctis”; e le dirigenti scolastiche: Antonella Rapisarda, dirigente scolastico dell’I.C. “Madre Teresa di Calcutta” di Belpasso; Concetta Rita Drago dell’I.C. “Don Bosco – Sturzo” di Biancavilla e Santa Di Mauro del Liceo “De Sanctis” di Paternò.

L’iniziativa è stata realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal Ministero della Cultura, Direzione generale Cinema e audiovisivo e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.