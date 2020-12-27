PRIMARIO PRONTO SOCCORSO PRIMO VACCINATO IN SICILIA, ENTRO SETTEMBRE VACCINATI TUTTI I SICILIANI

Il primario del pronto soccorso dell'ospedale Civico di Palermo Massimo Geraci, 52 anni, è stato il primo medico vaccinato in Sicilia in occasione del Vax Day.La somministrazione del vaccino Biontech...

La somministrazione del vaccino Biontech Pfizer è avvenuta nel padiglione 24 dello stesso ospedale, dopo la firma del consenso informato da parte del medico.

Subito dopo il dottore Geraci saranno sottoposti al vaccino altri 55 sanitari e 30 anziani delle Rsa, così come prevede il Piano nazionale messo a punto con la Regione. Alle operazioni stanno assistendo il Governatore Musumeci e l'assessore alla Salute Razza.

"Entro la metà di settembre 2021 saremo in grado di vaccinare tutti i siciliani di età superiore ai 16 anni". Lo ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci, nel corso delle operazioni all'Ospedale Civico di Palermo per il Vax Day.