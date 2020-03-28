+++FLASH+++Nella città di Belpasso, c’è stata la prima morte per il coronavirus. L’ha confermato poco fa il sindaco della città Daniele MottaPurtroppo poco fa ho ricevuto la triste notizia del primo n...

+++FLASH+++

Nella città di Belpasso, c’è stata la prima morte per il coronavirus. L’ha confermato poco fa il sindaco della città Daniele Motta

Purtroppo poco fa ho ricevuto la triste notizia del primo nostro concittadino DECEDUTO a causa di questo terribile virus.

Belpasso si stringe questa sera al dolore della famiglia alla quale porgo il mio personale cordoglio e quello di tutta la città.

Chiedo scusa ma non mi sento di scrivere altro, conclude il Sindaco nel suo post.

AD OGGI I CASI REGISTRATI DI CORONAVIRUS A BELPASSO SONO 9 (NOVE) DI CUI 8 (OTTO) ATTUALMENTE POSITIVI.

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di una persona anziana con delle patologie pregresse.

DATI ITALIA

Sono 10023 le persone morte in Italia per coronavirus. Rispetto a ieri, sono stati registrati altri 889 decessi, secondo i dati diffusi da Angelo Borrelli, capo dipartimento, tornato a tenere la conferenza dopo l'assenza di qualche giorno per febbre.

I guariti nel complesso sono 12384 (+ 1434). I casi attualmente positivi sono 70065 (+ 3651): in isolamento domiciliare sono 39533 persone, 26676 sono ricoverate con sintomi e 3856 in terapia intensiva.

Bilancio Italia aggiornato ad oggi:

• casi attuali: 70.065 (+3.651)

• morti: 10.023 (+889)

• guariti: 12.384 (+1.434)

TOTALE CASI: 92.472 (+5.974)

PRIMO MORTO PER CORONAVIRUS A BELPASSO, LA NOTIZIA ARRIVA DAL SINDACO

DATI SICILIA

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 15 di oggi (sabato 28 marzo), in merito all’emergenza #Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento sono 13.096.

Di questi sono risultati positivi 1.359 (+99 rispetto a ieri), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.242 persone (+74).

Sono ricoverati 512 pazienti (+12 rispetto a ieri), di cui 71 in terapia intensiva (-4), mentre 730 (+62) sono in isolamento domiciliare, 60 guariti (+7) e 57 deceduti (+18, ma riferito agli ultimi due giorni).

PRIMO MORTO PER CORONAVIRUS A BELPASSO, LA NOTIZIA ARRIVA DAL SINDACO

Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani.

Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.