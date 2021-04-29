PROBLEMI ALLA RETE WIND3 IN TUTTA ITALIA

Nessun problema con il tuo smartphone o telefono con gestore wind-tre, ma un problema generale a livello di infrastruttura dell'operatore.Le segnalazioni provengono da tutta Italia e riguardano la ret...

Nessun problema con il tuo smartphone o telefono con gestore wind-tre, ma un problema generale a livello di infrastruttura dell'operatore.

Le segnalazioni provengono da tutta Italia e riguardano la rete WINDTRE in tutti i suoi aspetti.

Si va dal blackout delle telefonate in entrambe le direzioni, in entrata e in uscita, all'assenza di una connessione Internet; in molti casi il servizio è completamente assente e non c'è segnale. A volte compare il messaggio “chiamate in arrivo bloccate”, tuttavia il problema è proprio della rete e non riguarda in particolare il tuo smartphone.

Anche nei social l'hashtag #windtredown è tra i più gettonati sottolineando l'importanza del problema.

Nessuna comunicazione al momento da parte dell'operatore sul proprio profilo twitter e sulla pagina Facebook ufficiale

I problemi, stando a quanto riportato da Downdetector, non riguardano solo WindTre ma anche altri gestori: alcuni utenti TIM e Vodafone, infatti, hanno lamentato gli stessi disagi.