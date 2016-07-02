Prorogato (per 1 anno) il servizio rifiuti alla Dusty

Firmata l'Ordinanza sindacale con la quale viene prorogato il servizio rifiuti. In attesa di un Bando di gara per l'affidamento a 7 anni che dovrà dirci come si intende sbloccare una differenziata ferma al palo

95047.it “Per le motivazioni e considerazioni di cui in narrativa, che qui si intendono interamente trascritte e riportate, in via contingibile ed urgente, al fine di eliminare ed evitare inconvenienti igienico sanitari pericolosi per la salute pubblica e per l'ambiente nonché per il mantenimento dell'ordine pubblico alla ditta Dusty s.r.l., la proroga del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti nel territorio comunale di Paternò agli stessi patti e condizioni del contratto Rep. 1179/2015 per il periodo di mesi 12 a decorrere dal 01/07/2016 al 30/06/2017”. Ecco un estratto della Ordinanza sindacale con la quale viene prorogato il servizio di raccolta rifiuti.

Così come preannunciato nei giorni scorsi, in assenza ed in attesi che si completi il Piano rifiuti e della relativa gara di affidamento per i prossimi sette anni, si è prorogato il servizio d’affidamento.

Si legge ancora nell’Ordinanza: Dato atto che con determina dirigenziale 88 del 10/12/2015 è stato affidato il servizio per la redazione del piano d'intervento, e del progetto esecutivo del servizio di raccolta integrata del rifiuti solidi urbani, con relativo capitolato speciale d'appalto, capitolato d'oneri e quadro economico di spesa per procedere all'affidamento, all'organizzazione ed alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, per l'Area di Raccolta Ottimale (A.R.O.) Paternò;

Che la Ditta ESPER s.r.l., aggiudicataria del servizio per la redazione del piano di intervento, ha trasmesso le linee guide di detto piano e che le stesse, nei giorni 6 e 7 maggio, sono state presentate alla cittadinanza ed alle associazioni di categoria, mediante indizione di apposite riunioni in diverse sede del territorio, al fine di recepire eventuali suggerimenti utili alla redazione finale del documento di che trattasi;

Che in data 24/06/2016 la Ditta ESPER s.r.l. ha trasmesso copia dello schema definitivo del piano di intervento e lo stesso in data 29/06/2016 è stato sottoposto all’attenzione preventiva dei consiglieri comunali”.

Intanto, c’è attesa nel conoscere quali saranno le linee guida del bando di gara in un contesto (anche) di un Capitolato di oneri che permetta di capire quali soluzioni verranno adottate, ad esempio, per accrescere una differenziata che resta ferma al palo e migliorare un servizio di spazzamento delle strade tutt’altro che invidiabile.