PROTEZIONE CIVILE SICILIANA: FRONTEGGIATI 13 INCENDI, TRA CUI UN ROGO A PATERNÒ — IN SERATA FIAMME DI VASTE PROPORZIONI ALL’INGRESSO DI BELPASSO

È stata una giornata particolarmente impegnativa per il Sistema regionale di protezione civile, che oggi – dalle ore 10:30 alle 18:10 – ha fronteggiato ben tredici incendi sviluppatisi in diverse province della Sicilia.

Grazie al tempestivo intervento del Corpo Forestale della Regione Siciliana, dei Vigili del Fuoco, delle Organizzazioni di Volontariato (OdV) e sotto il coordinamento della SOUR e dei funzionari NOPI del Dipartimento, tutti i roghi risultano attualmente sotto controllo.

Tra i territori colpiti figura anche Paternò (CT), dove un incendio è divampato lungo la Strada Provinciale 135, nei pressi di via Balatelle. Decisivo l’intervento immediato della OdV COD 1124, che ha prontamente segnalato l’evento ai Vigili del Fuoco di Catania. Grazie a questa tempestività è stato possibile attivare un intervento rapido e coordinato, evitando che le fiamme si propagassero in una zona sensibile per la presenza di vegetazione e abitazioni.

Anche in altri comuni dell’isola si è agito con prontezza ed efficacia. In particolare:

Licata (AG) e Vittoria (RG) : gli incendi lungo la SS115 hanno richiesto l’intervento congiunto delle OdV e dei Vigili del Fuoco.

e : gli incendi lungo la SS115 hanno richiesto l’intervento congiunto delle OdV e dei Vigili del Fuoco. Campobello di Mazara, Mazara del Vallo, Buseto, Paceco e Partanna : l’azione dei volontari è stata determinante nel contenimento dei focolai.

: l’azione dei volontari è stata determinante nel contenimento dei focolai. Vizzini, Biancavilla, Caltanissetta, Boschetto di Santa Ninfa e Ragalna: le operazioni hanno coinvolto uomini, mezzi e risorse per fronteggiare i diversi fronti attivi.

In serata, un incendio di vaste proporzioni è divampato all’ingresso di Belpasso, in via Cairoli.

Le fiamme, alimentate dalla vegetazione secca, si sono rapidamente propagate in un’area incolta situata di fronte a un gruppo di abitazioni, generando forte preoccupazione tra i residenti. Sul posto sono tuttora in corso le operazioni dei Vigili del Fuoco, impegnati nel domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

La Direzione Generale della Protezione Civile, sotto la guida del direttore generale Salvo Cocina, continua a monitorare con attenzione l’evolversi della situazione, in stretto coordinamento con le forze dell’ordine, il Corpo Forestale e i Vigili del Fuoco, per garantire la massima sicurezza e il controllo del territorio.

Si invita la cittadinanza a seguire gli aggiornamenti ufficiali, a rispettare scrupolosamente le disposizioni di sicurezza e a segnalare con tempestività eventuali focolai o situazioni di rischio.

Il contributo delle donne e degli uomini del volontariato si conferma ancora una volta fondamentale per la difesa del nostro territorio. La macchina dell’emergenza ha dimostrato efficienza e professionalità: Paternò, così come gli altri comuni coinvolti, ha potuto contare su una risposta pronta, coordinata e determinata.