PUGNO IN FACCIA ALLA MOGLIE CHE DENUNCIA, GIP DI BRESCIA ARCHIVIA: “FATTO MODESTO”

Aveva colpito con un pugno al volto la moglie finita in ospedale con la prognosi di otto giorni. La donna lo aveva poi denunciato, ma per il gip di Brescia “il fatto è di entità modesta” e ha archivia...

A cura di Redazione 03 gennaio 2021 10:41

