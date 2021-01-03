PUGNO IN FACCIA ALLA MOGLIE CHE DENUNCIA, GIP DI BRESCIA ARCHIVIA: “FATTO MODESTO”
Aveva colpito con un pugno al volto la moglie finita in ospedale con la prognosi di otto giorni. La donna lo aveva poi denunciato, ma per il gip di Brescia “il fatto è di entità modesta” e ha archiviato l’inchiesta a carico di un 46enne. Secondo quanto racconta il quotidiano locale Bresciaoggi la vittima, denunciando il marito aveva spiegato che già in passato era stata aggredita dall’uomo. La donna si era opposta alla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura, ma il gip non ha cambiato idea.
“Anche adottando la lettura della vicenda più sfavorevole all’indagato – ha scritto – si manifesta un’aggressione al bene della vita oggetto di tutela, in definitiva modesta”. (ANSA).