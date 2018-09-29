PUNTO VENDITA LIDL, UOVA MARCE VENDUTE PER FRESCHE

I Carabinieri del N.A.S. di Catania, nell’ambito di accertamenti avviati a seguito di segnalazione da parte di un consumatore, stamani hanno ispezionato il punto vendita della LIDL di Via Felice Fonta...

I Carabinieri del N.A.S. di Catania, nell’ambito di accertamenti avviati a seguito di segnalazione da parte di un consumatore, stamani hanno ispezionato il punto vendita della LIDL di Via Felice Fontana a Catania, riscontrando la presenza in un reparto dell’esercizio commerciale di ben 700 uova fresche, in confezioni di diverso formato, che si presentavano rotte, imbrattate e invase da larve di insetti, esposte nei banconi di vendita al pubblico.

Nella circostanza, avuta la presenza di personale medico-veterinario dell’A.S.P. di Catania, fatto intervenire d’urgenza, per evitare l’accesso ai clienti, è stata disposta la chiusura immediata delle corsie del reparto di vendita, tenuto conto della grave contaminazione rilevata.

Il legale responsabile del punto vendita, un 42enne di Catania, è stato denunciato all’A.G. poiché ritenuto responsabile di aver commercializzato alimenti non idonei al consumo umano.