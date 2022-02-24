PUTIN HA DICHIARATO GUERRA ALL'UCRAINA

AGGIORNAMENTO ORE 04.10

IN CORSO ATTACCO A KIEV, COLPITA LA CAPITALE UCRAINA, IN CORSO BOMBARDAMENTI SU KHARKIV E BERDYANSK

FLASH

PUTIN HA DICHIARATO GUERRA ALL'UCRAINA, Il Presidente Vladimir Putin ha autorizzato l'attacco in diretta tv.

Nel discorso in diretta tv ha dichiarato che tutte le decisioni sono state prese, il nostro obiettivo è la demilitarizzazione dell'Ucraina, non l'occupazione. Le nostre azione sono di difesa personale contro i pericoli, per quanto essi siano dure."

Abbiamo provato in ogni modo di procedere in via diplomatica, tutto questo per nulla, abbiamo deciso di lanciare un'azione militare speciale."

Intraprenderemo un’operazione militare speciale nell’Ucraina dell’est. Il nostro obiettivo è la demilitarizzazione, non l’occupazione, le nostre sono operazioni di difesa per quanto possano essere dure. Chiedo all’esercito ucraino di deporre le armi o scontro sarà inevitabile”.