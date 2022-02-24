PUTIN HA DICHIARATO GUERRA ALL'UCRAINA - DIRETTA

AGGIORNAMENTO ORE 10.50

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Consiglio supremo di Difesa, al palazzo del Quirinale, per oggi, 24 febbraio 2022, alle ore 16.30. Lo comunica una nota della presidenza della Repubblica

AGGIORNAMENTO ORE 05.50

Cnn: "Centinaia di vittime nell'attacco"

Centinaia di vittime sono state causa in Ucraina dall'attacco dell'esercito russo. Lo riporta la Cnn citando alcune fonti del ministero degli Interni ucraino. Non è chiaro, secondo la Cnn se si tratti di feriti o morti. Intanto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha intrattenuto un colloquio telefonico con il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. Lo riferisce la Casa bianca. La Russia, denuncia Zelensky, avrebbe attaccato le infrastrutture militari ucraine.

AGGIORNAMENTO ORE 05.00

Sbarcate le truppe russe nelle coste di Odessa. I russi avanzano anche da nord, direzione Kiev.

Udite altre esplosioni nel centro di Kiev

AGGIORNAMENTO ORE 04.10

IN CORSO ATTACCO A KIEV, COLPITA LA CAPITALE UCRAINA, IN CORSO BOMBARDAMENTI SU KHARKIV E BERDYANSK

FLASH

PUTIN HA DICHIARATO GUERRA ALL'UCRAINA, Il Presidente Vladimir Putin ha autorizzato l'attacco in diretta tv.

Nel discorso in diretta tv ha dichiarato che tutte le decisioni sono state prese, il nostro obiettivo è la demilitarizzazione dell'Ucraina, non l'occupazione. Le nostre azione sono di difesa personale contro i pericoli, per quanto essi siano dure."

Abbiamo provato in ogni modo di procedere in via diplomatica, tutto questo per nulla, abbiamo deciso di lanciare un'azione militare speciale."

Intraprenderemo un’operazione militare speciale nell’Ucraina dell’est. Il nostro obiettivo è la demilitarizzazione, non l’occupazione, le nostre sono operazioni di difesa per quanto possano essere dure. Chiedo all’esercito ucraino di deporre le armi o scontro sarà inevitabile”.