Qè, si paga lo stipendio di maggio

Una boccata d’ossigeno per i lavoratori. Ma il futuro resta incerto

95047.it Un piccolo spiraglio. Comunque una notizia incoraggiante: “L’azienda Qè comunica ufficialmente che a seguito della copertura dell'intero importo della fattura si sta procedendo ad inserire i bonifici per le competenze di maggio che partiranno questa mattina e che dovrebbero essere ricevuti entro lunedì. La comunicazione è stata inviata per iscritto anche al Prefetto di Catania”.

I lavoratori del call center sembrano trovare una boccata d’ossigeno al termine di due mesi drammatici dal punto di vista professionale. Il destino dell’azienda, tuttavia, resta in bilico. Si cercano nuovi acquirenti e la partita resta complicatissima. Nel frattempo, come detto, si prova a respirare: entro lunedì lo stipendio (ma parliamo soltanto di quello di maggio) dovrebbe essere finalmente saldato.