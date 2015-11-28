Quell'incidente mortale rimasto senza colpevoli

Sei anni fa una Mercedes travolse lo scooter sul quale viaggiava il 17enne paternese Angelo Padalino: un caso nel quale la giustizia è stata la grande assente

95047.it Una tragedia lunga sei anni. Era la sera del 28 novembre quando il 17enne paternese Angelo Padalino stava percorrendo la Statale 121 all’altezza del centro commerciale Etnapolis. Era in sella ad uno scooter assieme ad un amico coetaneo, quando venne travolto da una Mercedes che viaggiava ad una velocità folle e che centrò in pieno i due. Un impatto terribile. Gli occupanti dello scooter vennero sbalzati ad una decina di metri dal luogo dell’impatto: ad avere la peggio fu proprio Angelo. Per lui, non ci fu nulla da fare.

Dalle indagini venne accertato che la Mercedes, guidata da due cittadini extracomunitari, andava ad alta velocità. Nessuno ha mai pagato per la morte del ragazzo. Una vittima della strada per la quale la giustizia è rimasta inerme.

Credits photos: [La foto in bianco e nero è tratta dal quotidiano La Sicilia]