QUESTA SERA CONFERENZA STAMPA DI CONTE SULLA FASE DUE

Nuovo Dpcm, nuova conferenza stampa del premier Giuseppe Conte.A quanto si apprende, è in programma per questa sera, orientativamente dopo le 19.45, una conferenza stampa del presidente del Consiglio....

Nuovo Dpcm, nuova conferenza stampa del premier Giuseppe Conte.

A quanto si apprende, è in programma per questa sera, orientativamente dopo le 19.45, una conferenza stampa del presidente del Consiglio. Tornano i giornalisti a Palazzo Chigi: sono stati individuati spazi per garantire la sicurezza.

Dopo l'accordo tra governo e Regioni sulle linee guida per le riaperture il governo è al lavoro per finalizzare il Dpcm che dovrà necessariamente essere pronto prima di lunedì 18 maggio, data fissata per la ripartenza delle attività. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato oggi il "decreto riaperture" varato in nottata dal Consiglio dei ministri.

I giornalisti saranno in sala a e non in videoconferenza, come nelle ultime occasioni.

95047.it seguirà in diretta live la conferenza stampa di Conte