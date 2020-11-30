RACCOLTA E RITIRO RIFIUTI SPECIALI COVID-19 DUSTY AVVIA IL SERVIZIO A PATERNO'

Dusty avvia il servizio di ritiro e raccolta dei rifiuti speciali di tipo A, per gli utenti positivi al Coronavirus, ossia rifiuti prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampo...

Dusty avvia il servizio di ritiro e raccolta dei rifiuti speciali di tipo A, per gli utenti positivi al Coronavirus, ossia rifiuti prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento. Per questa tipologia di utenze è sospesa la raccolta differenziata dei rifiuti come da calendario settimanale, e dovranno essere osservate diverse modalità

di conferimento ed esposizione.

Il servizio riguarderà 12 Comuni ( Catania, Gravina di Catania, Misterbianco, Motta S. Anastasia, Paternò, S. Agata Li Battiati, S. G. La Punta, S. Gregorio, Valverde e Viagrande. Nelle città di Adrano e Mascalucia il servizio sarà avviato da

mercoledì 2 dicembre) della provincia di Catania, incluso il capoluogo, ed interesserà anche città in cui l'impresa di igiene ambientale non si occupa della raccolta differenziata, come nel caso di Adrano e Mascalucia.

Per ogni ulteriore informazione relativa a questo servizio, Dusty ha attivato una linea telefonica apposita 095 6175486, e un indirizzo e-mail <mailto:[email protected]> [email protected], valido per tutte le città in cui sarà effettuato il ritiro e la raccolta dei rifiuti speciali di tipo A (soggetti positivi al Covid).

Il numero verde emergenza Covid 095 6175486 sarà attivo tutti i giorni dal lunedì al sabato (la domenica non è operativo), dalle 8.30 alle 14.30.

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI DI TIPO "A"

Tutti gli utenti riscontrati positivi al Covid-19, NON DOVRANNO FARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA, fino a nuove indicazioni dell'Asp di Catania.

I rifiuti prodotti e provenienti dalle abitazioni dove soggiornano soggetti riscontrati positivi al tampone e che si trovano in isolamento domiciliare, NON dovranno essere smaltiti seguendo le consuete disposizioni della

raccolta differenziata.

Dusty sta provvedendo a contattare tutti gli utenti indicati dall'Asp di Catania, al fine di definire le modalità di ritiro.

Si invita la cittadinanza alla massima attenzione, evitando di mischiare i rifiuti poiché gli operatori ecologici che si occuperanno di queste utenze, non sono gli stessi preposti al ritiro delle frazioni per la raccolta differenziata.

Tutti gli utenti che si avvarranno di questo servizio dei rifiuti speciali A, dovranno firmare il formulario per accertare l'avvenuto ritiro nonché la consegna degli appositi contenitori in cui conferire TUTTI i rifiuti prodotti all'interno dell'abitazione e che siano venuti a contatto con i soggetti del domicilio indicato dall'Asp.