La web Radio Apostolica Catania "LA VOCE CHE GRIDA NEL DESERTO" ha acceso i suoi microfoni con l'intenzione di avere una voce riconoscibile che diffonde in Spirito e verità il vangelo di Cristo Gesù...

La web Radio Apostolica Catania "LA VOCE CHE GRIDA NEL DESERTO" ha acceso i suoi microfoni con l'intenzione di avere una voce riconoscibile che diffonde in Spirito e verità il vangelo di Cristo Gesù che è Parola di Dio per essere da Lui istruiti, ripresi, corretti ed educati alla giustizia.

OBIETTIVO :

L'obiettivo è crescere nella conoscenza di Dio e della Sua volontà per camminare in santità e portare frutto spirituale, affinché il nome di Dio sia sempre glorificato…

PROGETTO :

E' innanzitutto una web radio dal palinsesto eterogeneo: programmi che approfondiranno i testi biblici, meditazioni e riflessioni su quanto Dio ci comunica attraverso la Sua Parola La Bibbia, interviste e testimonianze di vita cristiana, sarà anche spazio di condivisione per quanti vorranno interagire durante le dirette, ci saranno momenti dedicati a brani musicali e focus su tematiche culturali e sociali del territorio e non solo nell’intento di analizzare i vari aspetti del fermento della nazione attraverso la comunicazione radiofonica di notizie al fine di esprimere opinioni e punti di vista che promuovono la riflessione nel rispetto del pensiero di ogni persona ; la radio Apostolica Catania "LA VOCE CHE GRIDA NEL DESERTO" dedicherà programmi cristiani anche ai bambini trasmetterà contenuti adeguati per contribuire alla crescita spirituale dei più piccoli attraverso parabole, storie da ascoltare e musica.

Il miglior modo di parlare di Dio sta nel condurre a Lui attraverso l'ascolto dell'evangelo perché ciò offrirà alle persone un’opportunità per relazionarsi con il Suo amore che sensibilizzerà e trasformerà i cuori di quanti lo riconosceranno e Lo accetteranno...

Dio continui a benedire questo servizio affinché il Suo regno sia ancora annunciato!!!

(Luca 17,20-21)

I farisei gli domandarono:

«Quando verrà il regno di Dio?». Gesù rispose

loro: "il regno di Dio è in mezzo a voi!."

Si ringraziano il Pastore Gionathan Strazzeri e l’Apostolo Giovanni Sofia per il loro supporto spirituale