PATERNO' CONTROLLI POLIZIA Raffica di controlli della Polizia: sanzioni per ben 14.564 euro, due giovani segnalati

Maxi operazione della Polizia tra centro e periferia: controllati bar, chioschi e centri scommesse.

Paternò, nell’ambito dei servizi rafforzati per prevenire e contrastare episodi di criminalità e illegalità diffusa, come disposto dalla Questura di Catania.

A distanza di pochi giorni, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, coadiuvati da equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale” e dagli agenti della Polizia Locale, sono stati impegnati in un nuovo articolato intervento di pattugliamento delle zone centrali e periferiche di Paternò, fino a tarda notte.

In particolare, sono stati effettuati accertamenti in alcuni esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande per verificare il rispetto delle licenze e della legislazione in materia di pubblica sicurezza, nonché il possesso di tutte le necessarie autorizzazioni amministrative per lo svolgimento dell’attività.

Nel contempo, sono stati identificati anche gli avventori presenti nei locali controllati, tra cui chioschi, bar e centri scommesse, per scongiurare che questi luoghi di incontro possano trasformarsi in abituali ritrovi di soggetti pregiudicati.

A ridosso di luoghi di aggregazione, sono stati effettuati controlli antidroga e, nel corso di diverse perquisizioni, due giovani paternesi sono stati sanzionati amministrativamente e segnalati in Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Sono stati presidiati i punti d’accesso alla città, con l’istituzione di posti di controllo, fissi e dinamici, in diverse zone, a cominciare da quelle con maggiore densità veicolare per assicurare la sicurezza dei pedoni e degli utenti della strada. La presenza dei poliziotti ha permesso di bloccare sul nascere molteplici condotte alla guida da parte di conducenti indisciplinati.

Nello specifico, tra piazza Regina Margherita, corso Del Popolo e via Delle Arti e Mestieri, i poliziotti hanno fermato alcuni automobilisti ai quali sono state contestate diverse violazioni al Codice della Strada con sanzioni per 14.564 euro.

Nel corso dei posti di controllo sono state identificate, complessivamente, 152 persone, di cui 20 con precedenti penali e pregiudizi di polizia, e sono stati controllati 70 veicoli, tra auto e scooter.

Le principali infrazioni hanno riguardato l’assenza di revisione periodica del veicolo, la mancanza di copertura assicurativa e, in un caso, l’irregolarità nell’immatricolazione del mezzo con targa estera.

Ulteriori azioni di controllo sono già in programma per i prossimi giorni in altri Comuni nel territorio di competenza del Commissariato di Adrano.