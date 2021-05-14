RAGALNA: AUTO PRENDE FUOCO MENTRE È IN MARCIA, L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

Un’auto, una Sukuzi Vitara ha preso fuoco in strada mentre era ancora in marcia. È successo ieri sera, giovedi 13 maggio , intorno alle 21.00 a Ragalna.Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco pe...

Un’auto, una Sukuzi Vitara ha preso fuoco in strada mentre era ancora in marcia. È successo ieri sera, giovedi 13 maggio , intorno alle 21.00 a Ragalna.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare le fiamme e spegnere l’incendio.

A intervenire in via Paternò è stata una squadra del Distaccamento di Paternò con autopompa serbatoio e pick-up con modulo attrezzato. L’incendio dell’autovettura mentre il veicolo era ancora in marcia, a causa di un corto circuito.

L’uomo fortunatamente ha fatto in tempo ad accostare a bordo strada e a scendere prima di essere coinvolto direttamente ed è uscito incolume dalla vettura, le fiamme hanno seriamente danneggiato il veicolo

I Vigili del Fuoco hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’auto e la zona circostante.

Sul posto pure la Polizia Municipale locale.