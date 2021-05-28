95047

RAGALNA: CORTO CIRCUITO DURANTE LA MARCIA AUTO A FUOCO

Paura questa mattina, 28 Maggio 2021 a Ragalna. Un 'Alfa 147 che stava viaggiando nei pressi di Piazza Cisterna, ha cominciato improvvisamente a rilasciare fumo.Nel giro di poco l’auto è stata avvolta...

28 maggio 2021 13:45
News
Paura questa mattina, 28 Maggio 2021 a Ragalna. Un 'Alfa 147 che stava viaggiando nei pressi di Piazza Cisterna, ha cominciato improvvisamente a rilasciare fumo.

Nel giro di poco l’auto è stata avvolta dalle fiamme. Per fortuna non ci sono state conseguenze per le persone.

Sul posto sono intervenuti  i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme  e messo in sicurezza la zona e la polizia locale, che si è occupata della viabilità.

Con ogni probabilità l’incendio è stato innescato da un corto circuito.

 

