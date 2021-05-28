RAGALNA: CORTO CIRCUITO DURANTE LA MARCIA AUTO A FUOCO
A cura di Redazione
28 maggio 2021 13:45
Paura questa mattina, 28 Maggio 2021 a Ragalna. Un 'Alfa 147 che stava viaggiando nei pressi di Piazza Cisterna, ha cominciato improvvisamente a rilasciare fumo.
Nel giro di poco l’auto è stata avvolta dalle fiamme. Per fortuna non ci sono state conseguenze per le persone.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona e la polizia locale, che si è occupata della viabilità.
Con ogni probabilità l’incendio è stato innescato da un corto circuito.