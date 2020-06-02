RAGALNA: IN CARCERE PER RAPINA COMMESSA A PATERNÒ
02 giugno 2020 11:47
I Carabinieri della Stazione di Ragalna hanno arrestato il 35enne Giuseppe CUNSOLO del posto, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Catania.
L’uomo, già condannato dai giudici per rapina aggravata in concorso, reato commesso nel 2010 a Paternò, dovrà scontare un residuo pena equivalente ad anni 1 e mesi 8 di reclusione.
L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.