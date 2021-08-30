RAGALNA, IN CORSO VASTO INCENDIO STERPAGLIE VICINO AL CIMITERO.

FLASHE’ in corso, oggi 30 Agosto 2021, lungo la strada provinciale 160 Ragalna-Nicolosi nei pressi del cimitero di Ragalna un vasto incendio, ad andare a fuoco cumuli di rifiuti e sterpaglie abbandon...

FLASH

E’ in corso, oggi 30 Agosto 2021, lungo la strada provinciale 160 Ragalna-Nicolosi nei pressi del cimitero di Ragalna un vasto incendio, ad andare a fuoco cumuli di rifiuti e sterpaglie abbandonati in un terreno sprigionando una densa colonna di fumo bianco si è alzata in aria ed è visibile da diversi chilometri.

Sul posto gli uomini della forestale, i vigili del fuochi e la Polizia Municipale.

A causa dell'incendio lungo i versanti ai margini della sede stradale, è temporaneamente chiusa al traffico.

Il traffico al momento viene deviato sulla viabilità locale con segnalazioni sul posto.

Interventi che si potrebbero evitare se i Comuni facessero rispettare le ordinanze che impongono la pulizia dei terreni e se gli stessi proprietari, qualora non vi fossero ordinanze, si occupassero, di propria iniziativa, a rimuovere l’erba secca, principale causa degli incendi, tenendo i campi puliti.

Piccoli accorgimenti che eviterebbero superlavoro ai vigili del fuoco tenendoli a disposizione in caso di fatti più gravi.

Potrebbe capitare, infatti, che sia richiesto il loro intervento proprio mentre tutte le squadre sono fuori in altri interventi, specie nei periodi estivi a causa del caldo.