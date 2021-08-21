Ragazze brontesi travolte da auto pirata a Giardini Naxos, il sindaco Firrarello chiede incontro al PrefettoBronte – Il sindaco di Bronte, Pino Firrarello, ha chiesto di essere ricevuto dal Prefetto d...

Ragazze brontesi travolte da auto pirata a Giardini Naxos, il sindaco Firrarello chiede incontro al Prefetto

Bronte – Il sindaco di Bronte, Pino Firrarello, ha chiesto di essere ricevuto dal Prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, per discutere in merito all’incidente stradale verificatosi a Giardini Naxos, dove un’autovettura ha travolto tre ragazze brontesi in vacanza nel centro jonico.

“Se ci pensate – afferma Firrarello – quanto accaduto ha dell’incredibile. Quella notte a Giardini Naxos c’erano migliaia di persone.

Non è possibile che ancora non si conosca l’identità del conducente della Fiat Panda. L’impressione, nonostante l’interessamento dei sindaci e gli sforzi delle Forze dell’Ordine, è che i nostri paesi non siano sicuri.

Di questo, appena finite le ferie, intendo parlare con il Prefetto. Dobbiamo trovare una soluzione che consenta ai cittadini di sentirsi più protetti ed alle Forze dell’Ordine di avere tutti gli strumenti in grado di supportare e rendere più agevoli le ricerche”.

La vettura ha travolto tre giovanissime brontesi M. S. di 20 anni e le altre due di 17 (ospiti della casa a mare della famiglia dell’amica più grande che si trovavano sul lungomare IV Novembre all'altezza di via Croce: le due minorenni sono state dimesse dall’ospedale dopo le cure del caso mentre la ventenne è ancora ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Terapia Intensiva del Policlinico di Messina, in coma farmacologico dopo aver subito un delicato intervento chirurgico per ridurre il forte trauma cranico subito.

I familiari della ventenne hanno lanciato un appello a chiunque possa fornire elementi utili a rintracciare il pirata della strada o abbia visto la scena dell'incidente e sia in grado di testimoniare consegnando agli inquirenti informazioni preziose.