RAGUSA: VENTI POSITIVI NEL CORO DELLA PARROCCHIA, IL DIRETTORE ASP: “LA VARIANTE DEGLI SPROVVEDUTI”

I componenti del coro di una parrocchia a Ragusa sono risulttai positivi al covid. Sarebbero 20 i contagiati.A darne la notizia è il direttore generale dell'Asp di Ragusa, Angelo Aliquò, che ha diffus...

I componenti del coro di una parrocchia a Ragusa sono risulttai positivi al covid. Sarebbero 20 i contagiati.

A darne la notizia è il direttore generale dell'Asp di Ragusa, Angelo Aliquò, che ha diffuso la notizia su Fb in un post intitolato "Il Corovirus (la variante degli sprovveduti)".

Il direttore generale dell'Asp 7, scrive: "Se non fosse da piangere ci sarebbe da ridere: ma davvero per adesso non si puo' fare a meno di un coro? Evidentemente no! Cosi', dopo il sassofonista che questa estate ha spruzzato il virus tra i tavoli degli invitati di un paio di matrimoni, ecco i nuovi fenomeni: i coristi.

Altri contagi e altre persone in pericolo di vita. Altra sofferenza, altre lacrime e ancora paura (dopo pero', in ritardo). E altro duro lavoro per il personale sanitario fuori e dentro gli ospedali.

E speriamo che finisca bene". Oggi sono 1061 i positivi in provincia di Ragusa; 948 in isolamento domiciliare, 56 ricoverati (di questi 13 in terapia intensiva) e 12 nella Rsa Covid.