RAI, È MORTA NICOLETTA ORSOMANDO, L'ETERNA "SIGNORINA BUONASERA". AVEVA 92 ANNI.
Si è spenta nella notte a Roma all’età di 92 anni Nicoletta Orsomando, ex annunciatrice televisiva e volto popolare della Rai, è stata una annunciatrice televisiva italiana, attiva per la Rai dal 1953 al 1993.
Lo riferiscono fonti della famiglia.
I funerali si svolgeranno lunedì alle 10.15 nella Chiesa di Santa Maria in Trastevere.
Ad annunciare la notizia su Twitter è stato il nipote di Nicoletta Orsomando, Giacomo Olivi.
Nicoletta Orsomando era la più amata tra le signorine buonasera. Originaria di Casapulla (Caserta), è cresciuta tra Latina e Roma, dove ha vissuto stabilmente a partire dal 1937.
