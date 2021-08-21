RAI, È MORTA NICOLETTA ORSOMANDO, L'ETERNA "SIGNORINA BUONASERA". AVEVA 92 ANNI.

Si è spenta nella notte a Roma all’età di 92 anni Nicoletta Orsomando, ex annunciatrice televisiva e volto popolare della Rai, è stata una annunciatrice televisiva italiana, attiva per la Rai dal 1953...

Si è spenta nella notte a Roma all’età di 92 anni Nicoletta Orsomando, ex annunciatrice televisiva e volto popolare della Rai, è stata una annunciatrice televisiva italiana, attiva per la Rai dal 1953 al 1993.

Lo riferiscono fonti della famiglia.

I funerali si svolgeranno lunedì alle 10.15 nella Chiesa di Santa Maria in Trastevere.

Ad annunciare la notizia su Twitter è stato il nipote di Nicoletta Orsomando, Giacomo Olivi.

Nicoletta Orsomando era la più amata tra le signorine buonasera. Originaria di Casapulla (Caserta), è cresciuta tra Latina e Roma, dove ha vissuto stabilmente a partire dal 1937.

