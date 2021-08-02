95047

RAIMONDO TODARO DICE ADDIO A BALLANDO: «HO DECISO DI PROVARE NUOVE SFIDE»

Dopo 16 anni, arriva al termine il matrimonio tra Ballando con le Stelle e Raimondo Todaro. Dalla prossima edizione (da ottobre, su Rai 1) lo show di Milly Carlucci non avrà più nel cast uno dei suoi...

02 agosto 2021 18:23
News
Dopo 16 anni, arriva al termine il matrimonio tra Ballando con le Stelle e Raimondo Todaro. Dalla prossima edizione (da ottobre, su Rai 1) lo show di Milly Carlucci non avrà più nel cast uno dei suoi volti e maestri più rappresentativi.

“Dal 17 settembre 2005 la mia vita, la mia crescita e la mia dedizione sono legate ad una grande famiglia, quella di Ballando con le Stelle e su tutti Milly Carlucci. All’epoca ero appena maggiorenne ed oggi sento di dover ringraziare tutti loro, per ciò che mi hanno insegnato e permesso di scoprire.

Ma, come spesso accade nelle famiglie, un figlio matura l’idea di voler sperimentare e ricercare nuovi stimoli. Ed è per questo che ho deciso di lasciare questo percorso e provare nuove sfide, consapevole e grato per gli strumenti che Ballando e Milly mi hanno dato.

Ai miei colleghi faccio un grosso in bocca al lupo e lo spettacolo me lo godrò da casa tifando per ognuno di loro”.

ha dichiarato il ballerino in un post su Instagram, annunciando così il suo addio a Ballando. E’ stato un indiscusso protagonista del programma: ha vinto in cinque occasioni (nel 2005 in coppia con Cristina Chiabotto, nel 2006 con Fiona May, nel 2010 con Veronica Olivier, nel 2013 con Elisa Di Francisca e l’ultima nel 2014 con Giusy Versace) e ha fatto ballare Platinette e Giovanni Ciacci.

Nell’ultima edizione ha danzato in coppia con Elisa Isoardi.

 

