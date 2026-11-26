RANDAZZO, CANTIERE NON A NORMA: ATTREZZATURE IRREGOLARI, DENUNCIA E 3.400 EURO DI MULTA

I Carabinieri scoprono irregolarità sulla sicurezza durante i lavori in una struttura pubblica. Nei guai un 53enne di Mascalucia.

Proseguono i controlli dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Catania nelle aziende e nei cantieri edili, per verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza, la regolarità dei rapporti di lavoro e la tutela dei dipendenti.

I militari, insieme ai colleghi della locale Stazione, hanno effettuato un accesso ispettivo presso un cantiere nel territorio comunale di Randazzo, dove erano in corso lavori di riqualificazione delle aree esterne di una struttura pubblica, affidati a una società con sede a Gravina di Catania.

Durante i controlli sono emerse alcune irregolarità. Il legale rappresentante della società, un 53enne residente a Mascalucia, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, sulla base degli elementi raccolti e da verificare in sede giurisdizionale.

Le contestazioni riguardano la sicurezza delle opere provvisionali e la viabilità interna al cantiere. Al 53enne è stata contestata un’ammenda complessiva di 3.417,34 euro.

Le disposizioni in materia di sicurezza riguardano, in particolare, l’idoneità di ponteggi, impalcature e puntellazioni, oltre alla necessità di garantire condizioni sicure per la circolazione e il transito all’interno dei cantieri.

Resta ferma la presunzione di innocenza dell’indagato fino a eventuale condanna definitiva.