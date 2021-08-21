RANDAZZO. DIMENTICA LA BORSA AL BAR E LA MARIUOLA GLI RUBA IL PORTAFOGLI: DENUNCIATA INSIEME AL COMPAGNO  

I Carabinieri della Stazione di Randazzo hanno denunciato un 51enne di Bergamo e la compagna, una 48enne di Torre del Greco (NA), poiché ritenuti responsabili di furto in concorso.Mentre erano seduti...

Mentre erano seduti al bar a far colazione si sono accorti che la vicina di tavolo, una 21enne di Randazzo, che aveva già consumato la colazione insieme ad alcuni amici, andando via aveva distrattamente dimenticato la borsa su di una sedia.

A quel punto si sa “l’occasione fa l’uomo ladro” ed invece ecco alzarsi la donna dal tavolo, avvicinarsi alla borsa ed estrarne il portafogli per poi consegnarlo nelle mani del compagno il quale, dopo averlo risposto nella tasca degli short, si è allontanato.

La ragazza, resasi conto della dimenticanza, è ritornata al bar dove il titolare le ha consegnato la borsa che i camerieri avevano giustamente recuperato sulla sedia.

L’amara sorpresa è stata quella che all’interno non vi era più il portafogli, contenente 180 euro in contanti, i documenti d’identità e una carta di debito.

L’immediata denuncia ai carabinieri, ha consentito a quest’ultimi di acquisire diverse testimonianze, nonché le immagini registrate dal sistema di video sorveglianza attivo nell’esercizio pubblico che immortalavano inequivocabilmente il duo in azione.

I militari, identificati gli autori del reato, in un breve lasso di tempo li hanno rintracciati e, ponendoli di fronte alle loro responsabilità, li hanno indotti a restituire il maltolto con estrema gioia della vittima che ne è rientrata in possesso.