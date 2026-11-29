Randazzo, falsa denuncia per ottenere un rimborso online: denunciato un 39enne

Acquista una fotocamera professionale e dichiara di non averla ricevuta: i Carabinieri scoprono il falso verbale di denuncia.

Un 39enne residente a Randazzo è stato denunciato dai Carabinieri nell’ambito di un’indagine relativa a una presunta tentata truffa ai danni di una società di vendita online, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato, valevole ora e fino a condanna definitiva.

I fatti risalgono al mese di agosto scorso, quando, tramite il portale telematico di una società, è stato effettuato l’acquisto online di una fotocamera digitale professionale di rilevante valore economico.

L’acquirente, in seguito, ha contattato l’ufficio assistenza clienti segnalando di non aver mai ricevuto il prodotto e trasmettendo un presunto verbale di denuncia asseritamente sporto presso i Carabinieri di Randazzo.

L’ufficio sicurezza e protezione aziendale della società ha inoltrato alla locale stazione una richiesta di accertamenti per verificare la veridicità e l’autenticità del verbale di denuncia.

Le verifiche avviate dai militari hanno permesso di riscontrare la falsità del documento, rilevando diverse incongruenze, compresa la contraffazione del sigillo dello Stato.

Da ulteriori approfondimenti, i Carabinieri sono riusciti a risalire all’identità dell’acquirente, identificato in un 39enne residente a Randazzo.

Gli accertamenti hanno ulteriormente confermato la riconducibilità dell’ordine e della presunta condotta illecita all’uomo.

Il 39enne, già noto per pregresse segnalazioni giudiziarie per reati contro la fede pubblica, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per falsità materiale commessa dal privato, contraffazione di pubblici sigilli o uso di cose con impronte contraffatte, uso di atto falso, sostituzione di persona e tentata truffa.