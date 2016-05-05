Rapina al Fortè di via Sardegna

E’ accaduto nel tardo pomeriggio di oggi: magro il bottino portato via

95047.it Ad essere preso di mira da un balordo, attorno alle 18 di oggi, è stato il supermercato Forte’ di via Sardegna.

Un ladro, che stando ad alcune indiscrezioni, pare fosse di statura alta ed indossasse una felpa di colore chiaro: ha fatto irruzione all’interno dell’esercizio commerciale con in mano una pistola verosimilmente giocattolo e l’ha puntata dritta in direzione di un cassiere intimandolo a consegnargli il ricavato contenuto all’interno del registratore di cassa. Alla fine si è accaparrato un magro bottino di circa 200 euro e dopo aver messo a segno il colpo è fuggito via a piedi tra le arterie limitrofe facendo perdere le proprie tracce.

Allertati immediatamente i carabinieri della locale Compagnia che si sono recati sul posto e che stanno indagando sull’accaduto.

Al vaglio dei militari dell’Arma ci sono anche le telecamere di videosorveglianza installate all’interno del supermercato per dare un volto al malvivente.