RAYAN NON CE L'HA FATTA. È MORTO IL BAMBINO ESTRATTO DAL POZZO IN MAROCCO

Si è sperato fino all'ultimo, alle notizie che arrivavano dal Marocco che riferivano che il piccolo Rayan era in condizioni buoni invece pochi minuti fa è arrivata la tragica notizia.

Il piccolo Rayan non ce l'ha fatta.

Poco dopo il soccorso, un comunicato del gabinetto della Casa Reale del Marocco ha dato la triste notizia: «Il bambino è morto a causa delle ferite riportate durante la caduta». Il Re Mohammed VI ha telefonato ai genitori del bimbo per fargli le condoglianze.

Il bimbo di cinque anni caduto in un pozzo in Marocco, era stato portato in superficie senza vita dai soccorritori che erano entrati nel tunnel scavato per raggiungerlo. Il bambino è deceduto a causa delle ferite riportate nella caduta. Era rimasto bloccato a circa 32 metri di profondità per oltre cento ore. In un primo momento era stato comunicato che il piccolo era stato estratto vivo.

Il piccolo è stato portato via avvolto in una coperta gialla. I genitori erano stati scortati su un'ambulanza prima che Rayan emergesse. Un elicottero era già presente sul posto per trasportarlo subito in ospedale, ma non c'è stato nulla da fare.

Rayan era rimasto intrappolato in una buca troppo stretta per essere raggiunta dai soccorritori in sicurezza. Le squadre di ricerca hanno usato bulldozer per scavare un fossato parallelo.

Sul posto si sono radunati i genitori del bambino e centinaia di persone, tenute a distanza dai militari dal teatro delle operazioni. Nel pomeriggio il capo dei soccorritori, l'ingegnere Mourad Al Jazouli, aveva assicurato che Rayan era vivo e che lo avrebbero tirato fuori in giornata.

https://twitter.com/i/status/1490061699612880900