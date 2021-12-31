RECORD ASSOLUTO DI CASI GIORNALIERI. 144.243 NUOVI CASI IN ITALIA, 5463 IN SICILIA (1100 A CATANIA)

RECORD ASSOLUTO DI CASI GIORNALIERI. 144.243 NUOVI CASI IN ITALIA, 5463 IN SICILIA

Sono 5.463 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 62.437 tamponi processati in Sicilia.

Il giorno precedente i nuovi positivi erano 3.963

Gli attuali positivi sono 42.582 con un aumento di 4.636 casi. Le vittime sono 4 e portano il totale dei decessi a 7502

Sul fronte ospedaliero sono 847 ricoverati, con 13 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 98, sei casi in più rispetto a ieri.

Di seguito il totale da inizio epidemia e l’incremento giornaliero dei contagi nelle province:

Palermo: 96.898 (1442)

Catania: 95.510 (1100)

Messina: 46.172 (771)

Siracusa: 30.157 (452)

Trapani: 25.288 (383)

Ragusa: 22.619 (208)

Caltanissetta: 22.051 (297)

Agrigento: 21.867 (388)

Enna: 12.042 (438)

Questo il quadro completo dei dati del Ministero:

Attuali positivi: 42.582 (+4.636)

Deceduti: 7.502 (+4)*

Dimessi/guariti: 322.520 (+839)

Ricoverati totali: 847 (+13)

Ricoverati in terapia intensiva: 98 (+6)

Totale casi: 372.604 (+5.463)

Tamponi: 8.406.659 (+62.437)

La Regione Sicilia comunica che sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, n. 16 sono relativi a giorni precedenti il 23/12/21. I decessi riportati oggi sono avvenuti: N. 2 IL 30/12/21 – N. 2 IL 29/12/21.

DATI ITALIA

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 144.243 nuovi casi e 155 decessi. Ieri erano risultate positive 126.888 persone, con un tasso di positività all'11,03%, e i morti erano stati 156. Sono 1.224.025 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.150.352. Il tasso di positività è all'11,78%, stabile rispetto all'11,03% di ieri. Sono 1.260 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 34 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 119. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 11.150, 284 in più rispetto a ieri.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 144.243 contagiati

• 155 morti

• 22.579 guariti

+34 terapie intensive | +284 ricoveri

1.224.025 tamponi

Tasso di positività: 11,8% (+0,8%)

110.866.397 dosi di vaccino somministrate in totale

