Referendum, affluenza bassa anche a Paternò: solo il 15,39% al voto"

In Italia l’affluenza dei votanti per i 5 quesiti referendari alle ore 23 è del 22,56%. In Sicilia l’affluenza alle 23 è stata invece del 16,5, ben sei punti percentuali in meno rispetto alla media nazionale.

Complice forse anche la domenica di caldo e sole che ha spinto al mare tanti abitanti, in Sicilia ha prevalso l’astensione classificando l’Isola tra le peggiori regioni d’Italia per affluenza ai seggi elettorali. Peggio dell’isola solo il Trentino alto Adige (16,1) e la Calabria che sta al 16,2%.

Nel Comune di Paternò sono 36.186 i cittadini aventi diritto al voto per queste consultazioni referendarie.

Secondo i dati aggiornati alle ore 23.00 di domenica 8 giugno, l’affluenza alle urne è stata piuttosto contenuta: 5569 cittadini si sono recati ai seggi, pari a una percentuale del 15.39%

