Referendum dati affluenza definitivi: Paternò ha votato il 58,14%
A cura di Redazione
04 dicembre 2016 13:22
58,14ACI BONACCORSI17,34 54,03 66,95ACI CASTELLO20,30 54,00 63,49ACI CATENA15,99 49,19 60,32ACIREALE17,27 52,5562,25ACI SANT'ANTONIO17,06 52,86 63,47ADRANO9,4138,67 51,56BELPASSO15,42 46,99 60,32BIANCAVILLA8,77 38,05 53,14BRONTE8,2839,96 57,20CALATABIANO14,59 45,67 56,43CALTAGIRONE11,22 42,06 60,52CAMPOROTONDO20,46 52,46 63,08CASTEL DI IUDICA8,23 39,2953,17CASTIGLIONE DI SICILIA9,45 43,27 56,65CATANIA15,02 43,61FIUMEFREDDO15,69 49,59 60,08GIARRE12,46 46,19 62,57GRAMMICHELE9,53 41,27 57,95GRAVINA DI CATANIA19,97 52,65 62,86LICODIA EUBEA9,03 37,9351,06LINGUAGLOSSA13,61 50,96 65,49MALETTO9,31 38,05 53,18MANIACE6,41 35,55 52,16MASCALI16,01 48,82 60,58MASCALUCIA18,20 53,0763,57MAZZARRONE8,30 40,45 55,73MILITELLO9,92 40,0553,03MILO12,23 51,06 59,59MINEO11,69 40,63 55,42MIRABELLA IMBACCARI8,5234,6753,22MISTERBIANCO15,24 46,90 58,60MOTTA SANT'ANASTASIA15,4847,66 58,03NICOLOSI17,62 54,11 66,76PALAGONIA7,34 34,0747,16PEDARA14,5444,24 68,55PIEDIMONTE ETNEO14,97 48,40 60,07RADDUSA8,26 35,14 49,24RAGALNA13,30 49,59 63,27RAMACCA8,03 37,2451,44RANDAZZO8,8439,14 57,99RIPOSTO17,1049,9459,6SAN CONO7,58 35,86 51,03SAN GIOVANNI LA PUNTA18,3 55,40 66,59SAN GREGORIO DI CATANIA19,94 58,93 69,35SAN MICHELE DI GANZARIA8,08 36,60 47,85SAN PIETRO CLARENZA16,9952,36 65,29SANT'AGATA LI BATTIATI21,86 58,08 68,34SANT'ALFIO13,22 49,77 63,22SANTA MARIA DI LICODIA11,97 43,00 57,22SANTA VENERINA15,42 52,21 65,83SCORDIA9,70 42,4057,47TRECASTAGNI18,87 55.76 65,36TREMESTIERI ETNEO19,93 56,70 67,39VALVERDE19,13 59,7567,53VIAGRANDE17,30 54,4766,62VIZZINI9,73 42,19 53,72ZAFFERANA ETNEA16,85 53,30 65,00
ITALIA: Affluenza al 68,70%