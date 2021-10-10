REGGIO CALABRIA, SPOSATO DA TRE GIORNI AGGREDISCE LA MOGLIE PER DIVIDERE LE SPESE DEL MATRIMONIO

La lite nasce per le spese ancora dovute per il recente rinfresco nuzialeUna convivenza con il proprio coniuge iniziata solo da tre giorni e già segnata da violenze. È quanto emerso da un intervento d...

Una convivenza con il proprio coniuge iniziata solo da tre giorni e già segnata da violenze. È quanto emerso da un intervento della Polizia di Stato dopo la segnalazione di una donna per un’aggressione subita dal marito.

Fra i motivi scatenanti della lite, una disputa sulla gestione delle risorse economiche della coppia, divisa sul pagamento delle spese ancora dovute per il recente rinfresco nuziale, fra cui il compenso per il DJ.

Il diverbio è sfociato in aggressione e la donna è stata percossa dal marito riportando graffi sulle braccia e lividi sul corpo.

Vista la gravità dell’episodio e i primi sintomi di insofferenza manifestati, il Questore di Reggio Calabria ha emesso d’urgenza un provvedimento di ammonimento al fine di dissuadere l’uomo dal continuare nella sua condotta aggressiva, per scongiurare il verificarsi di altri episodi di violenza ben più gravi.