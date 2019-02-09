REGISTRATA SCOSSA DI MAGNITUDO 2.9 ALLE ORE 07.02

Terra la trema alle pendici dell’Etna.L’Istituto di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha registrato una scossa di terremoto con epicentro nel territorio di Sant'Agata li Battiati.Il sisma è avvenuto a m...

Terra la trema alle pendici dell’Etna.

L’Istituto di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha registrato una scossa di terremoto con epicentro nel territorio di Sant'Agata li Battiati.

Il sisma è avvenuto a meno di un chilometro di profondità. La magnitudo è di 2.9, la scossa, è stata registrata alle ore 7,02.

La scossa, anche se non di elevata intensità, è stata avvertita chiaramente dalla popolazione perché si è verificata a bassissima profondità, praticamente in superficie.

Non si segnalano danni a persone o cose, ma sui social in molti hanno già scritto di averlo sentito chiaramente, sopratutto nelle zone dell'epicentro.

Dalle ore 07:01, si è osservato che l'emissione di cenere dal Cratere di Nord Est si è intensificata. La cenere è spinta dal vento in direzione Sud Sud Ovest. L'ampiezza media del tremore vulcanico continua a mantenersi intorno a valori medio-bassi. Al momento nessuna ripercussione sul traffico dell'aeroporto Fontanarossa.

ECCO I DATI:

Un terremoto di magnitudo ML 2.9 è avvenuto nella zona: 1 km E Sant'Agata li Battiati (CT), il 09-02-2019 07:02:18 (UTC +01:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 37.56, 15.09 ad una profondità di 0 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).