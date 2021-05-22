RIAPRONO I CENTRI COMMERCIALI NEI WEEK END. E LUNEDÌ SI TORNA IN PALESTRA

I numeri sul Coronavirus in calo spingono l’Italia verso le riaperture: oggi toccherà ai centri commerciali (finora chiusi nel weekend), lunedì invece toccherà alle palestre.“Dopo un anno e mezzo – ha...

I numeri sul Coronavirus in calo spingono l’Italia verso le riaperture: oggi toccherà ai centri commerciali (finora chiusi nel weekend), lunedì invece toccherà alle palestre.

“Dopo un anno e mezzo – ha detto il premier Mario Draghi – stiamo iniziando a vedere la fine di questa tragedia. Per la prima volta, la normalità si avvicina”. E si accelera sul Green pass in vista della stagione delle vacanze”.

Oggi, intanto, sarà il primo weekend con il coprifuoco alle 23, mentre dal 7 giugno ci sarà poi l’ulteriore slittamento alle 24, fino ad arrivare all’eliminazione definitiva della misura il 21 giugno. E porte aperte, già da questo fine settimana, per i centri commerciali dopo mesi di stop

La road map delle riaperture, tuttavia, non finisce qui. Da questa settimana il coprifuoco viene spostato alle 23, ma entro il mese di giugno verrà del tutto abolito. Di seguito il calendario con tutti gli step previsti.