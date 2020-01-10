RIBERA, PRETE SU FACEBOOK: "BASTA SPOSE SCOLLACCIATE NELLA MIA CHIESA"

“No alle spose scollacciate che entrano nel tempio di Dio”. Il monito è stato pubblicato nei giorni scorsi sul suo profilo Facebook da padre Antonio Nuara, parroco della chiesa dell’Immacolata a Riber...

“No alle spose scollacciate che entrano nel tempio di Dio”. Il monito è stato pubblicato nei giorni scorsi sul suo profilo Facebook da padre Antonio Nuara, parroco della chiesa dell’Immacolata a Ribera, scatenando alcune polemiche.

L’anziano prete, che quest’anno celebrerà i 50 anni di sacerdozio, ha fatto sapere pubblicamente che non intende più accogliere nella sua chiesa promesse spose che non abbiano un abito adeguato al luogo nel quale chiedono il sacramento del matrimonio.

“Si può essere eleganti ma rispettare al tempo stesso la sacralità della chiesa”, ha detto padre Nuara. Che in un’intervista ha aggiunto di essere un estimatore dell’arte, compresa quella espressa dal corpo femminile, ma di essersi visto sempre più volte costretto a richiamare spose che “per il giorno più bello della loro vita avevano decisamente esagerato, in qualche caso quasi nude”.