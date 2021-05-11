RICOVERATO NEL REPARTO COVID DEL POLICLINICO DI CATANIA , SI ALLONTANA PER IL CAFFÈ E LA SIGARETTA. DENUNCIATO DALLA POLIZIA.

Nella trascorsa giornata gli agenti del Commissariato P.S. Borgo Ognina, diretto dal dott. Fabrizio Busacca, hanno denunciato un trentaduenne per il mancato rispetto delle misure volte al contenimento...

L’uomo, infatti, nonostante fosse ricoverato presso il reparto Covid dell’Ospedale “Policlinico”, sfuggendo al controllo di medici ed infermieri, si è allontanato arbitrariamente, recandosi in un’area comune accessibile a tutti per prendere un caffè al distributore automatico e fumare una sigaretta.

Il trentaduenne è stato però sorpreso dal poliziotto in servizio presso il posto di polizia dell’Ospedale con ancora in mano il caffè ed alcuni biscotti.

Alla richiesta di dare spiegazioni circa il suo allontanamento dall’area Covid l’uomo, visibilmente sorpreso e parecchio infastidito, ha risposto in malo modo all’agente, dimostrando di non dare peso alla gravità del suo gesto.

Il 32enne è stato riaffidato ai sanitari, riaccompagnato all’interno dell’area Covid, e denunciato ai sensi del Testo Unico delle Leggi Sanitarie.