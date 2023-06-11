RIMBORSO DI 715 EURO DALL’INPS: FATE ATTENZIONE, È L’ENNESIMA TRUFFA CHE CIRCOLA VIA MAIL

Hai ricevuto un’e-mail che ti annuncia un rimborso Inps di ben 715 euro su tasse e contributi pagati nell’anno 2022? Cestinala e non fornire alcun dato, è solo phishing.“Attenzione! È in corso un nuov...

A cura di Redazione 11 giugno 2023 18:27

