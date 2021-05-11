RIPARTENZA ALLA GRANDE PER L'ATLETICA LEGGERA A MOTTA SANT'ANASTASIA

Il trascorso fine settimana ha segnato il ritorno agli impegni agonistici per le gare di atletica leggera iniziate venerdì ad Avola, sabato a Siracusa e concluse domenica a Palermo.Ottimi risultati pe...



Ottimi risultati per i ragazzi allenati dal Tecnico federale Manuel Gallo, che grazie alla disponibilità di Salvo Grasso Presidente nazionale E.S.S.E. Sport e della sez. U.N.V.S. Sant'Anastasia, si allenano nella pista di atletica di Motta S.Anastasia.

Da evidenziare gli ottimi risultati degli atleti della Milone Siracusa, Mauro Ignazio Giudice che nei 200 metri con il tempo di 22"25 ha ottenuto il pass per i campionati italiani Juniors, mentre Cristian Arena e Anna Molino sono volati rispettivamente per 6,88 metri e 4,79 metri nella gara di salto in lungo.

Ottimi piazzamenti per le nuove promesse Mottesi, Salvo Cangemi al suo debutto nella categoria cadetti e Isabella Zaffarana nella categoria allievi.

Il tecnico Manuel Gallo si è dimostrato soddisfatto dei risultati conseguiti, fiducioso che giovedì a Siracusa, anche gli altri sui ragazzi, dimostrino il loro potenziale.