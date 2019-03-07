RIPOSTO: IN FIAMME UN' ABITAZIONE, MORTO UN UOMO

I Vigili del Fuoco hanno dovuto forzare il cancello di accesso all'abitazione e, constatato che l'incendio era in una fase generalizzata e i locali erano completamente invasi dal fumoLa sala operativa...

I Vigili del Fuoco hanno dovuto forzare il cancello di accesso all'abitazione e, constatato che l'incendio era in una fase generalizzata e i locali erano completamente invasi dal fumo

La sala operativa del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania è stata allertata nella tarda serata di ieri per un incendio sviluppatosi all’interno di un’abitazione in via Duca degli Abruzzi, angolo via Pace a Riposto.

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Riposto era già impegnata per un intervento di soccorso a Zafferana Etnea, pertanto, si è reso necessario l’invio sul posto la squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Acireale.

Inviati a supporto anche un Carro aria e un’autobotte della Sede Centrale di Catania.

Giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno dovuto forzare il cancello di accesso all’abitazione e, constatato che l’incendio era in una fase generalizzata e i locali erano completamente invasi dal fumo, hanno tempetivamente iniziato le operazioni di spegnimento, evitando che le fiamme si propagassero alle abitazioni vicine, e le operazioni di verifica dell’eventuale presenza di persone all’interno.

All’interno dell’appartamento in fiamme i Vigili del fuoco hanno trovato e tratto in salvo un uomo di nazionalità francese e residente a Riposto, gravemente intossicato dalla notevole quantità di fumo sviluppato dall’incendio e lo hanno consegnato ai sanitari del 118 presenti sul posto.

Successivamente, si apprendeva del decesso della persona.

Sul posto erano presenti, per quanto di competenza, anche i Carabinieri.