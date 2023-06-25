RIPOSTO. MADRE SPARITA CON LA FIGLIA DI 3 ANNI, PADRE DENUNCIA SCOMPARSA

Sono ore di apprensione per le sorti di Alessandra Pappalardo, una bimba di 3 anni residente a Riposto, sparita da venerdì scorso insieme alla madre, una donna ucraina di 44 anni, e alla sorella di 13...

Sono ore di apprensione per le sorti di Alessandra Pappalardo, una bimba di 3 anni residente a Riposto, sparita da venerdì scorso insieme alla madre, una donna ucraina di 44 anni, e alla sorella di 13 anni, anche lei di nazionalità ucraina.

A denunciarne la scomparsa è il padre della bambina, Leonardo Pappalardo, 59enne ripostese, che da due giorni ormai non ha più notizie della piccola e teme che la moglie possa decidere di portarla fuori dal Paese.

L’uomo, che ha presentato una denuncia ai carabinieri per allontanamento volontario, chiede aiuto a chiunque possa aver visto la bambina nelle ultime 48 ore. La moglie si sarebbe allontanata da casa senza portare con sé vestiti ma solo con due telefonini, un caricabatterie e la carta di credito.

“Il mio assistito è preoccupato per le sorti della figlia – dichiara Enzo Iofrida, avvocato dell’uomo – Non sappiamo se la moglie abbia intenzione di portarla fuori dall’Italia, magari nel proprio Paese. Chiediamo la collaborazione di tutti. Stiamo diffondendo la foto e le generalità della bambina nell’interesse della minore affinché possa essere ritrovata velocemente. Chiunque l’abbia vista, lo segnali ai carabinieri. Il fattore tempo in questi casi è fondamentale”.